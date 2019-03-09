رياضة | لاسارتي يتفقد أرضية ملعب الشهداء قبل مواجهة فيتا كلوب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يتفقد أرضية ملعب الشهداء قبل مواجهة فيتا كلوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الجهاز الفني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق على النزول إلى أرضية ملعب الشهداء فور وصول الفريق الى ملعب المباراة.

ووصل الأهلي منذ عدة دقائق لملعب الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا .