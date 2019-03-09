رياضة | لاسارتي يتفقد أرضية ملعب الشهداء قبل مواجهة فيتا كلوب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يتفقد أرضية ملعب الشهداء قبل مواجهة فيتا كلوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حرص الجهاز الفني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق على النزول إلى أرضية ملعب الشهداء فور وصول الفريق الى ملعب المباراة.
ووصل الأهلي منذ عدة دقائق لملعب الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا .
وحرص الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة فور الوصول ومشاهدة الحضور الجماهيري في المدرجات والذي جاء ضعيفا.
ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.