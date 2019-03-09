رياضة | دي ليخت يُغازل ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي ليخت يُغازل ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى النجم الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع وقائد فريق أياكس أمستردام، انفتاحه على الإنتقال لأحد أندية أوروبا الكبار، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وخلال تصريحات صحفية، قال دي لخت: "فيرجيل فان دايك هو لاعب لديه خبرة كبيرة، بالطبع تريد التعلم منه واللعب بجواره دائما".

وبسؤوال دي ليخت عن إمكانية الإنضمام لفريق ليفربول الإنجليزي، قال: "يمكن أن يحدث ذلك، هو نادي جيد جدا، لكنني لا أركز عليه حاليًا".