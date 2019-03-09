رياضة | إيريك كانتونا يستفز نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيريك كانتونا يستفز نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام إيريك كانتونا، أسطورة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، باستفزاز البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونشر كانتونا صورة لـ "نيمار" على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام" ومرفق معها عبارة استفزازية كالتالي: "تمامًا مثل الشواء، تنتقل به للخارج في الربيع حينما تبدأ الشمس في السطوع".

الجدير بالذكر أن الشياطين الحمر قد نجحوا في إقصاء نادي العاصمة الفرنسية، من دوري أبطال أوروبا، بعد ريمونتادا تاريخية، وخطفوا بطاقة التأهل من قلب ملعب حديقة الأمراء.