رياضة | اتحاد الكرة يقرر إلغاء اجتماعه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يقرر إلغاء اجتماعه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، إلغاء اجتماع اليوم على أن يتم تحديد موعد لاحق لمناقشة عدد من الملفات المهمة على الساحة الرياضية، وقرارات الجمعية العمومية الأخيرة.

وتأتى أهم التعديلات التى تم إقرارها إلغاء بند الـ8 سنوات من اللائحة، وأن يتكون المجلس الجديد من رئيس ونائب رئيس و8 أعضاء.

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كما تم الإكتفاء بختم تفويضات الأندية لحضور الجمعيات العمومية للجبلاية من مجالس إدارات الأندية، دون الإلتزام بالحصول على ختم اللجنة الأولمبية أو وزارة الرياضة.

كما يناقش المجلس أيضًا أزمة مباراة جولدي، والبنك الأهلي، لحسم الصعود للقسم الثاني، بعد رفض الأخير خوض المباراة وتمسكه بالصعود المباشر.

ومن المنتظر أن يناقش مجلس الإدارة لاحقًا تهميش دور أعضاء مجلس الإدارة فى بطولة أمم أفريقيا 2019.