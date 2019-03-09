اونلاين | رابط مجاني مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا يلا شوت

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بث مباشر مباراة الأهلي وفيتا كلوب كورة اون لاين kora online واستطاع النادي الأهلي أن يحصل على رصيد نقاط سبع نقاط، ولكن الفاصل بينه وبين فريق فيتا كلوب هو فقط ثلاثة نقاط، لذلك المباراة ستكون قوية بين الفريقين الليلة.