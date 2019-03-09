اونلاين | (يلا شووت) بث مباشر Al Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب اليوم بث مباشر يلا شوت حصري دون تقطيع| الاهلي livehd7بث

يدخل الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، في مواجهة قوية أمام نظيره الكونغولي فيتا كلوب، في السادسة مساء اليوم السبت 9 مارس 2019، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على فريق فيتا كلوب في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم السبت في مباراة نارية لحساب الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب الشهداء في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم السبت 9 مارس 2019.