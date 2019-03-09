اونلاين | رابًُط كورة Al Ahly HD يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب

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تقام مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي اليوم السبت على ملعب الشهداء معقل الأخير في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا 2019.