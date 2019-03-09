اونلاين | livehd7 مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر 9-3-2019 دوري أبطال أفريقيا AL-AHLY TODAY يلا شوت

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الاسطورة livehd7 بث مباشر مباراة الأهلي وفيتا كلوب | يسعي النادي الأهلي للفوز خلال مباراة اليوم أمام فيتا كلوب الكونغولي على ملعبه ووسط جماهيره من أجل الحصول على نقاط المباراة الثلاث، والوصول للنقطة العاشرة في المجموعة، حيث يحتل النادي الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل وهزيمة واحدة.

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تعرف علي موعد مباراة الاهلي وفيتا كلوب اليوم

البطولة : دوري أبطال أفريقيا

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1

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معلق المباراة : محمد الكواليني

الساعة : 6:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 7:00 مساء بتوقيت السعودية

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livehd7 مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر 9-3-2019 دوري أبطال أفريقيا AL-AHLY TODAY يلا شوت

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livehd7 مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر 9-3-2019 دوري أبطال أفريقيا AL-AHLY TODAY يلا شوت

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