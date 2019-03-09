اونلاين | مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم بث مباشر مجاني

يلتقي النادي الأهلي مع منافسه فيتا كلوب الكونغولي وذلك مساء اليوم السبت والموافق 9 مارس 2019 في مباراة الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي بقيادة مارتين لاسارتي مع فيتا كلوب على ملعب الشهداء مساء اليوم السبت في تمام الساعة 6:00 بتوقيت مدينة القاهرة و7:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويأتي ترتيب مجموعة الأهلي قبل المباراة كالتالي:

1- الأهلي المصري: 7 نقاط

2- سيمبا التنزاني: 6 نقاط

3- شبيبة الساورة: 5 نقاط

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4- فيتا كلوب: 4 نقاط

وستذاع مباراة النادي الأهلي مع فيتا كلوب في دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بتعليق محمد الكواليني.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء من أجل حصد الثلاث نقاط وتأمين صدارته للمجموعة، ويتوقع أن يلعب بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني، سعد سمير، أيمن أشرف، علي معلول

خط الوسط : عمرو السولية، كريم وليد "نيدفيد"، ناصر ماهر، رمضان صبحي، جونيور أجايي

خط الهجوم : مروان محسن