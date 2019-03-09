اونلاين | لايف HD بث مباشر.. مباراة الاهلي وفيتا كلوب دوري الابطال | مشاهدة مباراة الاهلي يوتيوب مباشر - كول كورة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا ثقيلًا على فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ويأمل في تحقيق أول فوز خارج الأرض في مشواره بالنسخة الحالية من البطولة.

ويقدم لكم موقع صدى البلد بثا مباشرا لمتابعة احداث مباراة الاهلي وفيتا كلوب بدوري الأبطال

مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم 09-03-2019 دوري أبطال أفريقيا وحين تدق الساعة السادسة مساء، سيحتشد جمهور فيتا كلوب في ملعب الشهداء الذي يصل لسعة 80 ألف مشجع، في لقاء يمثل أهمية للفريقين من أجل المنافسة على التأهل لربع النهائي.

مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم 09-03-2019 دوري ابطال افريقيا حيث يمتلك الأهلي في الوقت الحالي 7 نقاط في المركز الأول بترتيب المجموعة الرابعة، وفي المقابل يمتلك فيتا كلوب 4 نقاط في المركز الرابع والأخير، بالمجموعة.

مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم 09-03-2019 دوري ابطال افريقيا حيث يأمل الأهلي في مباراة فيتا كلوب أن يحقق أول فوز خارج الأرض خلال النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، وفي المقابل يتسلح فيتا كلوب وسط جماهيره بمسيرة عامين دون خسارة على المستوى الإفريقي، منذ الخسارة أمام صن داونز الجنوب إفريقي 3-1، وكان ذلك على ملعب الشهداء أيضًا.

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أجرى موقع صدى البلد الإخباري، استطلاع رأي حول توقعات نتيجة مباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا المقررة اليوم.

وأفرزت نتائج الإستطلاع عن 60% توقعوا فوز الأهلى، وفى المقابل توقع 21% فوز فيتا كلوب بينما توقع 16% من نتيجة الاستطلاع تعادل الفريقين.

ويلتقي فريق الأهلي في السادسة مساء اليوم، مع فيتا كلوب في استاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كنشاسا، في المواجهة التي تأتى ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، ونرصد في السطور التالية أهم 5 معلومات عن مباراة اليوم

استقر مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الرئيسي الذي سيخوض به مواجهة اليوم، السبت، أمام فيتا كلوب في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

ويضم التشكيل المتوقع كلا من محمد الشناوي ومحمد هاني وعلي معلول وياسر إبراهيم وسعد الدين سمير وكريم نيدفيد وهشام محمد وناصر ماهر وحسين الشحات ورمضان صبحي ومروان محسن.

ويمتلك الأهلي في الوقت الحالي 7 نقاط في المركز الأول بترتيب المجموعة الرابعة، وفي المقابل يمتلك فيتا كلوب 4 نقاط في المركز الرابع والأخير، بالمجموعة.