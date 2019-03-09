اونلاين | alahly | مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم السبت 9-3-2019 (دوري أبطال افريقيا) - كول كورة HD koora live

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حرص الجهاز الفنى للاهلى بقيادة مارتن لاسارتى على النزول إلى أرضية ملعب الشهداء فور وصول الفريق الى ملعب المباراة.

ووصل الأهلى منذ عدة دقائق لملعب الشهداء فى العاصمة الكونغولية كينشاسا .

وحرص الجهاز الفنى على تفقد أرضية ملعب المباراة فور الوصول ومشاهدة الحضور الجماهيرى فى المدرجات والذى جاء ضعيفا.

ويستعد الأهلى لمواجهة فيتا كلوب الكونغولى فى السادسة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.