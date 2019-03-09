اونلاين | AL-AHLY TODAY يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلي وفيتا كلوب كورة لايف FREE HD ماتش الأهلي بث مباشر Ahly LIVE

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AL-AHLY TODAY يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلي وفيتا كلوب كورة لايف FREE HD ماتش الأهلي بث مباشر Ahly LIVE

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AL-AHLY TODAY يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلي وفيتا كلوب كورة لايف FREE HD ماتش الأهلي بث مباشر Ahly LIVE

أون لاين خدمة بث مباشر مباراة الاهلي وفيتا كلوب كورة لايف FREE HD .. مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر bein sport في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

AL-AHLY TODAY يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلي وفيتا كلوب كورة لايف FREE HD ماتش الأهلي بث مباشر Ahly LIVE

مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم 9-3-2019 في دوري أبطال أفريقيا، يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب اون لاين بدون تقطيع، موقع كورة جول ينقل لكم اليوم البث الحي المباشر لمباراة الاهلي وفيتا كلوب بث حي مباشر لايف يوتيوب في اطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

AL-AHLY TODAY يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلي وفيتا كلوب كورة لايف FREE HD ماتش الأهلي بث مباشر Ahly LIVE

تقام مباراة الأهلي وفيتا كلوب، السبت، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة.

AL-AHLY TODAY يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلي وفيتا كلوب كورة لايف FREE HD ماتش الأهلي بث مباشر Ahly LIVE

القنوات الناقلة اليوم لماتش الاهلي:

AL-AHLY TODAY يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلي وفيتا كلوب كورة لايف FREE HD ماتش الأهلي بث مباشر Ahly LIVE

وتقام مباراة الأهلي وفيتا الكلوب اليوم في تمام الساعة السادسة مساء على قناة بي ان سبورت 1، ويتصدر الأهلى مجموعته الرابعة برصيد 7 نقاط، فيما يتذيل فيتا كلوب الترتيب برصيد 4 نقاط.

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AL-AHLY TODAY يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلي وفيتا كلوب كورة لايف FREE HD ماتش الأهلي بث مباشر Ahly LIVE

يدخل الأهلى اللقاء وهو محتل المركز الأول برصيد 7 نقاط، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لحصد بطاقة التأهل لدور الثمانية، بينما يتزيل فيتا كلوب الكونغولى برصيد 4 نقاط.

AL-AHLY TODAY يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلي وفيتا كلوب كورة لايف FREE HD ماتش الأهلي بث مباشر Ahly LIVE

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وفيتا كلوب عن إرتداء الأهلي "الزي التقليدي "الأحمر والأبيض والجوارب الحمراء على أن يرتدي حارس المرمي الطاقم الأصفر بالكامل في حين يرتدي المنافس الزي البترولي والحارس الطاقم الأخضر بالكامل ، على أن يتم حضور الفريقين لملعب المباراة قبل بدايتها بساعة ونصف.

AL-AHLY TODAY يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلي وفيتا كلوب كورة لايف FREE HD ماتش الأهلي بث مباشر Ahly LIVE

ويلتقي الاهلي مع فيتا كلوب بإستاد الشهداء في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو، بتمام السادسة من مساء غداً ، السبت، بتوقيت القاهرة في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

AL-AHLY TODAY يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلي وفيتا كلوب كورة لايف FREE HD ماتش الأهلي بث مباشر Ahly LIVE

حضر الاجتماع من الأهلي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الاداري وماهر عبد العزيز إداري الفريق في وجود مراقب ومنسق المباراة والمنسق الأمني وطاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة ووفد فريق فيتا كلوب.

AL-AHLY TODAY يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلي وفيتا كلوب كورة لايف FREE HD ماتش الأهلي بث مباشر Ahly LIVE

وطالب الأهلي أثناء الاجتماع تخصيص مدرج بالكامل لجماهير فريقه المنتظر حضورها المباراة و تخصيص مكان مؤمن ولائق للاعبين الخارجون من قائمة المباراة بالإضافة الى زيادة التأمين المكلف بحراسة حافلة الاهلي من فندق الإقامة وحتى ملعب المباراة ذهابا وعودة.

AL-AHLY TODAY يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلي وفيتا كلوب كورة لايف FREE HD ماتش الأهلي بث مباشر Ahly LIVE

كما طلب المنسق الامني المكلف من قبل الاتحاد الافريقي تعزيزات أمنية لمرافقة بعثة الاهلي من الفندق وحتى ملعب المباراة وعدم الاكتفاء بالدراجة البخارية التي ترافق تحركات بعثة الاهلي حالياً.