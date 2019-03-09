اونلاين | مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر كورة لايف kora live يوتيوب | ماتش الأهلي ضد فيتا كلوب بث مباشر كورة ستار اون لاين في د

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ويعد التشكيل الأقرب للأهلي أمام فيتا كلوب اليوم السبت في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا، هو ما نشرته بعض الصحف الرياضية صباح اليوم وذلك من خلال الإطلاع على مران المارد الأحمر ليلة أمس الجمعة والذي جاء كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هانى، وعلى معلول
خط الوسط: كريم نيدفيد، عمرو السولية، حسين الشحات، ورمضان صبحى
خط الهجوم: جونيور أجاى (ناصر ماهر) ومروان محسن
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