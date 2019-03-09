اونلاين | كورة ستار الاهلي ..مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر | كورة لايف |كورة ستار| كورة اون لاين | تابع حصري | KOORA

يسعى النادي الأهلي المصري لخطف بطاقة التأهل عن المجموعة الرابعة بالمرحلة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ويخوض النادي الأهلي هذا اللقاء وهو يحتل مركز الصدارة بالمجموعة برصيد 7 نقاط، يليه في الترتيب نادي سيمبا الذي يحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ويأتي نادي شبيبة الساورة في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ثم نادي فيتا كلوب والذي يحتل المركز الرابع والأخير بالمجموعة.

الأهلي الذي لعب 4 مباريات قبل هذا اللقاء، حيث تمكن من تحقيق الفوز في مبارتين وتعادل في مباراة وخسر مباراة واحدة، ويحتاج النادي الأهلي إلى نقاط المباراة الثلاث لضمان التأهل للدور التالي من البطولة، أما نادي فيتا كلوب الذي حقق الفوز في مباراة وحيدة وتعادل في مباراة وتلقى الهزيمة في مبارتين من مجموع 4 مباريات خاضها الفريق قبل هذه المباراة.

واستطاع النادي الأهلي أن يحسم المباراة التى جمعت بين الفريقين بلقاء الجولة الأولى من هذا الدور، عندما خقق الفوز بنتيجة 2-0 عن طريق اللاعب “ناصر ماهر” في الدقيقة 65 واللاعب “علي معلول” في الدقيقة 79 من ضربة جزاء، فيما أكد المدير الفني للنادي الأهلي “مارتن لاسارتي” أن فريقه جاهز لمباراة فيتا كلوب وذلك لحسم التأهل دون انتظار المباراة الأخيرة بالمجموعة.

تقام المباراة السبت على ملعب الشهداء بمدينة كينشاسا بجمهورية الكونغو، وتبث في تمام الساعة الـ7.00 مساءً بتوقيت السعودية، الساعة الـ6.00 مساءً بتوقيت مصر (الساعة الـ4.00 بتوقيت جرينتش)، وتنقل عبر قناة beIN SPORTS HD 1.