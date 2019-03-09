كريستيانو رونالدو في حفلة ماجنة برفقة 60 فتاة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لا تزال نتيجة الخسارة بهدفين مقابل لاشيء لفريق يوفنتوس الإيطالي، أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، في دوري أبطال أوروبا، تلقي بظلالها على الفريق الملقب بـ”السيدة العجوز”.

ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، كشف أن كريستاينو رونالدو، لاعب الفريق، وزملاءه، أقاموا حفلة ماجنة مع أكثر من 60 عارضة أزياء، بعدما تكبدوا هزيمة أمام أتلتيكو مدريد، بهدفين دون مقابل في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

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ووفقا لما ذكرته “سكاي نيوز”، فإنه رغم تلقي لاعبي يوفنتوس هزيمة صعبة أمام الفريق الإسباني، استقل نجم الكرة البرتغالي وزملاؤه طائرة خاصة صوب مدينة تورينو الإيطالية، ولبوا دعوة إلى حفل أقيم داخل فندق فخم.. وشوهدت مجموعات فتيات في المكان، واعتبر منتقدون ما حدث أمرا غير لائق، قائلين: إنه يعكس عدم احترافية بين لاعبي البيانكونيري.

المشجعون، أغضبهم أن يقدم اللاعبون على الاحتفال بعدما مُني فريقهم بهزيمة، واعتبروا ما جرى في ليلة الحفلة بمثابة عدم مبالاة.

مدرب الفريق لم يرى عيبا في احتفال رونالدو وزملائه، وصرح بأن فكرة العشاء كانت برنامجا جيدا للاعبين حتى ينعشوا الأجواء بعد الهزيمة.. وقال: أنا رجل يتولى التدريب، ولست مراقبا للاعبين.. نعم لقد قاموا بذلك، وأعتقد أن الأمر كان جيدا لأنه يجعل الأجواء أكثر حيوية.. إنهم مسئولون ويعرفون ما يقومون به.