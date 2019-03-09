جيرارد بيكيه يُوبخ زميله في التدريبات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يمر النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني، بوقت صعب داخل القلعة الكتالونية، وهو ما جعل زميله المدافع جيرارد بيكيه، إلى حثه على التركيز خلال التدريبات.

صحيفة “آس” الإسبانية، ذكرت أن جيرارد بيكيه عاتب زميله فيليب كوتينيو في تدريبات برشلونة، استعداداً لمواجهة رايو فاليكانو في الجولة 27 من مسابقة الدوري الإسباني، مشيرة إلى أن فيليب كوتينيو ظهرت عليه ملامح الشرود وقلة التركيز في تدريبات الفريق؛ وهو ما دفع جيرارد بيكيه للصراخ في وجه زميله البرازيلي وتوبيخه قائلاً: “فيليب.. أنت لست معنا”.

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الصحيفة أضافت، أن جيرارد بيكيه تدخل بعنف على اللاعب الفرنسي المنضم حديثاً للفريق الكتالوني، جان كلاير توديبو، أيضا، وذلك بعد وقت قصير من توبيخه للبرازيلي كوتينيو.

برشلونة يسعى لإدراك الفوز على رايو فاليكانو حتى يبتعد بصدارة الدوري الإسباني عن الملاحق أتلتيكو مدريد.

كوتينيو لم يقدم المستوى المطلوب منه حتى الآن مع البارسا، ووجد نفسه إما حبيس دكة البدلاء أو ضيفاً شبه دائم على عيادة الفريق بسبب معاناته من الإصابة، التي أبعدته عن المستطيل الأخضر لفترات طويلة.