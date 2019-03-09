انت الان تتابع تفاصيل خبر نيمار في الدوحة.. ماذا يفعل هناك؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 9 مارس 2019 05:39 مساءً - بدأ النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رحلة علاج في مستشفى "سبيتار" بالعاصمة القطرية الدوحة، بعد شهر ونصف من تعرضه لإصابة في إحدى مباريات كأس فرنسا.

وهذه الزيارة الثانية للنجم البرازيلي إلى قطر منذ بداية العام الحالي؛ إذ كانت الأولى برفقة فريقه الباريسي، الذي خاض معسكراً تدريبياً شتوياً قصيراً استعداداً للنصف الثاني من الموسم الكروي.

وفور وصوله خضع نيمار لفحوصات طبية شاملة في بداية علاجه بمستشفى "سبيتار" المتخصص في جراحة العظام والطب الرياضي. كما أن الأخير معتمد كمركز للتميز في الطب الرياضي من قبل الاتحاد الدولي للعبة منذ 2009.

ويعتبر مستشفى "سبيتار" أحد أفضل المراكز عالمياً في مجال جراحة العظام والطب الرياضي، وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، واستقبل في وقت سابق العديد من نجوم الرياضة العالمية لمتابعة العلاج من إصابات مختلفة، كان آخرهم مدافع برشلونة الإسباني ومنتخب فرنسا صامويل أومتيتي.

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ويُعد سبيتار أحد الركائز الأساسية لمؤسسة "أسباير زون"، التي تضم أيضاً أكاديمية "أسباير" للتفوق الرياضي وغيرها من الملاعب والصالات الرياضية.

وكان نيمار قد تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه في الدور 32 من مسابقة كأس فرنسا أمام ستراسبورغ، في الـ23 من يناير المنصرم، وهي نفس الإصابة التي أجبرته على الخضوع لعملية جراحية الموسم الماضي وغيابه عن الملاعب لثلاثة أشهر.

ولم يوضح البيان الصادر عن المستشفى الرائد عالمياً فترة العلاج التي سيخضع لها نجم الكرة البرازيلية، لكن تقارير صحفية أشارت إلى أن نيمار سيمكث 3 أيام في العاصمة القطرية برفقة فريق طبي تابع للنادي الباريسي من أجل استكمال علاجه والعودة سريعاً للملاعب.

تجدر الإشارة إلى أن نيمار يُعد "أغلى لاعب في تاريخ كرة قدم"؛ بانتقاله صيف عام 2017 إلى صفوف العملاق الباريسي آتياً من برشلونة، في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو.