انت الان تتابع تفاصيل خبر جماهير الجزائر تستعين بالريال وميسي ضد بوتفليقة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 9 مارس 2019 05:39 مساءً - استعانت الجماهير الجزائرية المنتفضة ضد ترشح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في سدة الحكم بالغريمين التقليديين في إسبانيا؛ ريال مدريد وبرشلونة، وخاصة خروج الفريق الملكي من مسابقة دوري أبطال أوروبا؛ لتعزيز موقفها المندد بخطوة "الرئيس المريض".

وشوهدت خلال المظاهرات العارمة، التي خرجت الجمعة، لافتات غلب عليها طابع السخرية والتهكم بالإشارة إلى تنحي فريق العاصمة الإسبانية عن عرشه في مسابقة دوري أبطال أوروبا، في حين لا يزال "بوتفليقة" متمسكاً بالبقاء في رئاسة الجمهورية لولاية خامسة.

وحمل جزائريون لافتات كُتب عليها "ريال مدريد طاح وإنتو (أنتم) مازلتو لاصقين"، و"يا بوتفليقة حنا (نحن) ماشي الريال (ليس ريال مدريد) باش نروحوا بـ5.. لا للخامسة"، و"حتى ريال مدريد تركت رابطة الأبطال. يا بوتفليقة اترك الكرسي"

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وبعد هيمنة على النسخ الثلاث الأخيرة بدوري أبطال أوروبا، ودّع ريال مدريد البطولة القارية الأبرز على مستوى الأندية الأوروبية، على يد أياكس أمستردام الهولندي في ثمن النهائي القاري.

وإضافة إلى الريال، استعان الجزائريون بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي "أيقونة" برشلونة في المظاهرات، حين وصفوا سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الحالي، المُتهم بإدارة شؤون الجزائر في ظل مرض أخيه، بأنه "ميسي في السرقة"، في إشارة إلى المهارة الكبيرة التي يتمتع بها "البرغوث" من أجل تجاوز منافسيه والوصول إلى المرمى ببراعة مدهشة.

وقبل أسابيع طالبت بعض الجماهير الجزائرية المدرب الإسباني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، بإشراك "ابن بلدهم" رياض محرز أساسياً مع الفريق السماوي.

وللجمعة الثالثة على التوالي خرجت الجمعة مظاهرات ضد ترشح الرئيس بوتفليقة في أغلب ولايات البلاد وخاصة العاصمة، أجمعت وسائل إعلام محلية وناشطون أنها غير مسبوقة في تاريخ البلاد، وكانت في عمومها سلمية.

وفي 3 مارس الجاري، أعلن بوتفليقة، الموجود منذ أكثر من أسبوع في مستشفى سويسري، ترشحه رسمياً للانتخابات، عبر مدير حملته عبد الغني زعلان، الذي قدم أوراقه للمجلس (المحكمة) الدستوري.