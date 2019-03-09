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جماهير الجزائر تستعين بالريال وميسي ضد بوتفليقة

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خالد سلمان - الرياض في السبت 9 مارس 2019 05:39 مساءً - استعانت الجماهير الجزائرية المنتفضة ضد ترشح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في سدة الحكم بالغريمين التقليديين في إسبانيا؛ وبرشلونة، وخاصة خروج الفريق الملكي من مسابقة ؛ لتعزيز موقفها المندد بخطوة "الرئيس المريض".

الجزائر ريال مدريد

وشوهدت خلال المظاهرات العارمة، التي خرجت الجمعة، لافتات غلب عليها طابع السخرية والتهكم بالإشارة إلى تنحي فريق العاصمة الإسبانية عن عرشه في مسابقة دوري أبطال أوروبا، في حين لا يزال "بوتفليقة" متمسكاً بالبقاء في رئاسة الجمهورية لولاية خامسة.

مظاهرات الجزائر

وحمل جزائريون لافتات كُتب عليها "ريال مدريد طاح وإنتو (أنتم) مازلتو لاصقين"، و"يا بوتفليقة حنا (نحن) ماشي الريال (ليس ريال مدريد) باش نروحوا بـ5.. لا للخامسة"، و"حتى ريال مدريد تركت رابطة الأبطال. يا بوتفليقة اترك الكرسي"

الجزائر ريال مدريد

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وبعد هيمنة على النسخ الثلاث الأخيرة بدوري أبطال أوروبا، ودّع ريال مدريد البطولة القارية الأبرز على مستوى الأندية الأوروبية، على يد أياكس أمستردام الهولندي في ثمن النهائي القاري.

ريال مدريد الجزائر

وإضافة إلى الريال، استعان الجزائريون بالنجم الأرجنتيني ليونيل "أيقونة" في المظاهرات، حين وصفوا سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الحالي، المُتهم بإدارة شؤون الجزائر في ظل مرض أخيه، بأنه "ميسي في السرقة"، في إشارة إلى المهارة الكبيرة التي يتمتع بها "البرغوث" من أجل تجاوز منافسيه والوصول إلى المرمى ببراعة مدهشة.

ميسي سعيد بوتفليقة

وقبل أسابيع طالبت بعض الجماهير الجزائرية المدرب الإسباني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، بإشراك "ابن بلدهم" رياض محرز أساسياً مع الفريق السماوي.

وللجمعة الثالثة على التوالي خرجت الجمعة مظاهرات ضد ترشح الرئيس بوتفليقة في أغلب ولايات البلاد وخاصة العاصمة، أجمعت وسائل إعلام محلية وناشطون أنها غير مسبوقة في تاريخ البلاد، وكانت في عمومها سلمية.

وفي 3 مارس الجاري، أعلن بوتفليقة، الموجود منذ أكثر من أسبوع في مستشفى سويسري، ترشحه رسمياً للانتخابات، عبر مدير حملته عبد الغني زعلان، الذي قدم أوراقه للمجلس (المحكمة) الدستوري.

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