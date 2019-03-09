ديبالا يوجه رسالة لجماهير السيدة العجوز

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٠٩ مارس ٢٠١٩ - ٠٣:١٢ م ديبالا أرسل النجم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب فريق يوفنتوس الإيطالى، رسالة حماسية لجماهير فريقه قبل المباراة المنتظرة أمام أتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن منافسات مباريات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وحثهم على تشجيع الفريق بكل قوة خلال المباراة وكتب ديبالا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" كلمات للراحل محمد علي كلاي: "الجروح تمر والرغبة في القتال تبقى"، كما أضاف: "نحن بحاجة إلى الجميع، نحن بحاجة إليكم جميعًا". Advertisements “Las heridas pasan,las ganas de combatir nunca”.Necesitamos de todos,necesitamos del màximo de cada uno de ustedes.JUNTOS, #finoallafine ???? ”Le ferite passano,la voglia di combattere mai (M.Ali)”. Abbiamo bisogno di tutti, abbiamo bisogno del massimo da ciascuno di “Las heridas pasan,las ganas de combatir nunca”.Necesitamos de todos,necesitamos del màximo de cada uno de ustedes.JUNTOS, #finoallafine ⚪️⚫️

”Le ferite passano,la voglia di combattere mai (M.Ali)”. Abbiamo bisogno di tutti, abbiamo bisogno del massimo da ciascuno di voi. Insieme pic.twitter.com/IBxTIyFnLJ — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) March 9, 2019 — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) وكان ديبالا قد حقق لقب أفضل لاعب في فريق السيدة العجوز خلال شهر فبراير الماضي، حيث تمكن من تسجيل هدفين في فبراير، أمام فروسينوني، عندما فاز البيانكونيري (3-0)، إلى جانب هدف الانتصار على بولونيا (1-0)، وكسر احتكار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف الفريق، الذى توج كأفضل لاعب باليوفي، على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة.

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