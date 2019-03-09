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فيفا يهنئ حسام عاشور بعيد ميلاده الـ33

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تحرير:أحمد ثروت ٠٩ مارس ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م

حسام عاشور

حسام عاشور

هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بعيد ميلاده الـ33 اليوم التاسع من مارس، وكتب الحساب الرسمي لفيفا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "‏تمنياتنا بعيد ميلاد سعيد للقائد حسام عاشور الذي يتم 33 سنة اليوم.. أكثر من 500 مباراة وأكثر من حقق بطولات مع النادي ‎الأهلي، وصاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الملعوبة في كأس العالم للأندية FIFA، والفائز فيها بالميدالية البرونزية.. كل عام أنت بخير".

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تمنياتنا بعيد ميلاد سعيد ?? للقائد حسام عاشور الذي يتم 33 سنة اليوم ??! أكثر من 500 مباراة وأكثر من حقق بطولات مع النادي #الأهلي ???? وصاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الملعوبة في كأس العالم للأندية FIFA والفائز فيها بالميدالية البرونزية. كل عام أنت بخير كابتن حسام ?? pic.twitter.com/lSYkAUGTfe —

— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar)

أحرز عاشور مع الفريق الأحمر بطولات عديدة، حيث حصد أكثر من 33 بطولة، مثل مسابقة الدورى الممتاز وكأس مصر ودورى أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية، والسوبر المصري والسوبر الإفريقي، كما يعتبر أكثر لاعبي الأهلي مشاركة في المباريات منذ بداية القرن الواحد والعشرين.

 

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