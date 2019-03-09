رومينيجه يحسم مستقبل خاميس رودريجز مع بايرن ميونخ

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تحرير:خالد الفوي ٠٩ مارس ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م
خاميس رودريجز
أعرب كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، عن اقتناعه بقدرة الفريق البافاري على ضم النجم الكولومبي خاميس رودريجز بصورة نهائية الصيف المقبل، حيث ينهى رودريجز هذا الموسم فترة إعارته التي امتدت لمدة موسمين من صفوف ريال مدريد والتي بدأها في صيف عام 2017، وعانى النجم الكولومبي من بعض الأوقات الصعبة مع البايرن، خاصة أن الإصابات التي تعرض لها، عطلت كثيرًا من تطوره، ولكن يبدو بايرن ميونخ لا يزال مهتما بضمه، حسبما أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
وقال رومينيجه في هذا الشأن: "أنا على ثقة تامة بأن خاميس سيوجد مع بايرن ميونخ الموسم المقبل، وأنا على يقين أيضًا بأن مدرب الفريق نيكو كوفاتش يقدر كثيرًا الجودة الكبيرة التي يتمتع بها النجم الكولومبي، وأنه لا توجد أي مشكلات بينهما". وأضاف: "أنا من أشد المعجبين بخاميس، فهوة يملك قدما يسرى رائعة، وبالنسبة
وأضاف: "أنا من أشد المعجبين بخاميس، فهوة يملك قدما يسرى رائعة، وبالنسبة لي هو نجم فوق العادة، وعلينا تفعيل خيار شرائه بصورة نهائية، ذلك الخيار الذي نملكه حتى يوم 15 يونيو المقبل".
وتأتي تلك تصريحات رومينيجه، بعدما أصدر بايرن ميونخ مقطع فيديو ترويجي عن رحلة الفريق المقبلة إلى الولايات المتحدة.
ووجد في الفيديو رودريجز إلى جانب باقي نجوم بايرن ميونخ، الأمر الذي يشير إلى وجد خاميس في خطط بايرن للموسم المقبل على أقل تقدير.
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