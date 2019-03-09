انت الان تتابع وفد من الكاف لمعاينة ملاعب أمم إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ٠٩ مارس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٧ م

الكاف

علمت "التحرير"، أن هناك وفدا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، سيصل القاهرة غدا الأحد، لمعاينة أعمال التطوير في الملاعب المرشحة لاستضافة أمم إفريقيا، وبحسب مصادر داخل اتحاد الكرة، أشارت إلى أن هناك لجنة ستصل غدا لمعاينة الملاعب وحسم الملاعب الستة التي تستضيف البطولة، على أن يكون الإعلان الرسمي بشكل نهائي يوم 15 مارس الجاري، حيث دخل ملعب السلام من استضافة مباريات النسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تحتضنها مصر الصيف المقبل بدلًا من ملعب بورسعيد.

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يُذكر أن تلك النسخة من بطولة كأس الأمم، هي الأكبر في تاريخ البطولة الإفريقية، حيث تُقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، وتنطلق فعالياتها في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو 2019، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959 - 1974 - 1986 - 2006). وضم الملف المصري 6 ملاعب