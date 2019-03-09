الان تتابع ميسي باق في برشلونة حتى 2023.. وضربة أخرى لناصر الخليفي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

أشارت تقارير صحفية إلى أن إدارة نادي برشلونة تسعى إلى تمديد التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لمدة موسمين إضافيين، حتى 2023.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن إدارة النادي الكتالوني تخطط لتمديد عقد البرغوث ميسي، نجم الفريق، والذي يمتد حتى عام 2021، ويتضمن شرطًا جزائيًا تبلغ قيمته 700 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة برشلونة تخطط لإجتماع مع والد اللاعب لمناقشة إمكانية تمديد العقد، والتعرف إلى رغبة النجم الأرجنتيني.

وينتهي عقد ميسي مع نهاية فترة جوسيب ماريا بارتوميو الرئاسية، ولكن يرغب بارتوميو من جانبه في تمديد عقد اللاعب لمدة موسم إضافي أو موسمين.

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من ناحية أخرى، يتجه برشلونة، إلى تدعيم صفوفه بصفقة جديدة تضاف إلى الصفقات، التي أبرمها حتى الآن، وآخرها ضم نجم أياكس أمستردام فرينكي دي يونج.

ويريد مسؤولو النادي الكتالوني توجيه ضربة جديدة إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وبالذات رئيسه القطري ناصر الخليفي، عبر التعاقد مع ماتياس دي ليخت مدافع أياكس، الذي يسعى النادي الفرنسي وراءه أيضًا.

وحسب تقارير إعلامية، فإن برشلونة يرغب في ضم ماتياس دي ليخت، وأن القيمة المالية للدولي الهولندي لن تكون عائقًا أمام ضمه في الصيف المقبل.

ويعد دي ليخت، محط أنظار عدة أندية أوروبية عملاقة، على رأسها باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونيخ، إذ خطف المدافع الصلب الأنظار بقوة هذا الموسم، بفضل قدراته الدفاعية الكبيرة وشخصيته القيادية على المستطيل الأخضر.

ومن المتوقع أن ينزل باريس سان جيرمان بكل ثقله، من أجل الظفر بخدمات ماتياس دي ليخت، محاولًا منع انتقال نجم أياكس أمستردام إلى برشلونة.

ويرتبط ماتياس دي ليخت، البالغ من العمر 19 عامًا، بعقد مع أياكس أمستردام يمتد حتى صيف 2021. وتبلغ القيمة المالية للمدافع الهولندي حاليًا 65 مليون يورو.