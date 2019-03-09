شكرا لقرائتكم خبر عن «لاسارتي» يعلن تشكيل الأهلي لمباراة فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لمباراة فيتا كلوب الكونغولي والتي تقام على ملعب الشهداء بالعاصمة كينشاسا، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

Advertisements

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أيمن اشرف، سعد سمير، علي معلول، محمد هاني

الوسط: عمرو السولية، كريم نيدفيد، رمضان صبحي، ناصر ماهر، جونيور أجايي

الهجوم: مروان محسن