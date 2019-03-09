لجان «كاف» تواصل جولاتها لمعاينة ملاعب أمم أفريقيا 2019

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواصل لجان التفتيش بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، جولاتها في مصر لمعاينة الملاعب المرشحة لاستضافة مباريات بطولة كأس الأمم الافريقية رقم ٣٢، والمقرر إقامتها في يونيو المقبل، بمشاركة ٢٤ منتخباً أفريقيًا، يمثلون ٦ مجموعات، تستضيفهم مدن القاهرة، والإسكندرية، والسويس، والإسماعيلية.
وتصل غدًا، لجنة تفتيش لمعاينة الملاعب المرشحة من جانب الملف المصري، والتي تضم 10 ملاعب، قبل الاستقرار على 6 ملاعب نهائية تستضيف مباريات البطولة.
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