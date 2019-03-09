شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والجولة الـ 5 للمجموعات في 10 سنوات: نتائج إيجابية خارج الأرض وسقوط بالكونغو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل الأهلي ضيفًا على نظيره الكونغولي فيتا كلوب في الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا، إذ يأمل في استمرار نتائجه الإيجابية خلال السنوات الـ 10 الأخيرة في تاريخه بالجولة الخامسة من دور المجموعات.

وعلى مدار 10 مواسم، خاض النادي الأهلي دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في 7 مناسبات، فيما لم يتأهل إليها في ثلاثة مناسبات أخرى، إلا أن سجله مع الجولة الخامسة من دور المجموعات يبدو جيدًا إذ لم يخسر إلا في مرة وحيدة رغم خوضه أكثر من نصفها خارج ملعبه.

ولم يخض الأهلي دور المجموعات في مواسم 2008/2009 و2013/2014 و2014/2015 بعدما خسر في المرحلة الثانية من البطولة آنذاك أمام كل من كانو بيلرز النيجيري وأهلي بنغازي الليبي والمغرب التطواني المغربي على الترتيب.

أما مواجهاته خلال العقد الأخير في الجولة الخامسة من دور المجموعات فكانت بدايتها في موسم 2009/2010 أمام هارتلاند النيجيري على ستاد القاهرة ونجح الشياطين الحمر في حسمها لصالحهم بنتيجة 2-1. وأحرز هدفي الأهلي كل من أحمد فتحي ومحمد فضل.

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وفي الموسم التالي بالجولة نفسها، التقى الفريق بنادي الوداد المغربي في ستاد محمد الخامس، واستطاع الأهلي التقدم بهدف بتوقيع محمد ناجي جدو قبل أن يتعادل الوداد عبر عبدالرحيم بنكجان، لينتهي اللقاء بنتيجة 1-1.

ولم يكن الأهلي في أفضل مستوياته حين حل ضيفًا على مازيمبي الكونغولي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لموسم 2011/2012، لتتلقى شباكه هدفين ويفشل في إحراز أية أهداف ليشهد خسارته الأولى والأخيرة في 10 مواسم في هذه الجولة من المجموعات.

الجولة الخامسة من موسم 2012/2013 شهدت قمة مصرية في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى بين الأهلي والزمالك على ستاد الجونة، شهدت تفوق القلعة الحمراء برباعية أحرزها وليد سليمان وأحمد عبدالظاهر ومحمد أبوتريكة وأحمد فتحي مقابل هدفين أحرزهما عمر جابر وأحمد حسن.

وبعد غياب موسمين عن دور المجموعات، عاد الأهلي للمشاركة فيه ضمن المجموعة الأولى ليخوض الجولة الخامسة منه على ستاد برج العرب أمام زيسكو الزامبي، وتقدم حينها الضيوف عبر جيسي ويري قبل أن يعدل رامي ربيعة النتيجة إلا أن جيسي ويري عاد وأحرز هدفًا ثانيًا لفريقه قبل أن يمارس عماد متعب هوايته بإنقاذ الأهلي في الدقائق الأخيرة بهدف التعادل في الدقيقة 85.

وشهد الموسم التالي مواجهة مصرية-زامبية جديدة بين الأهلي وزاناكو في ملعب الأخير ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي. أما آخر مواجهات الأهلي في الجولة الخامسة لدور المجموعات فكانت أمام الترجي التونسي الموسم الماضي على أرض الملعب الأوليمبي برادس، ونجح وليد أزارو في خطف فوز ثمين لأبناء القلعة الحمراء من قلب تونس بهدف نظيف.

وفي المجمل، يحمل سجل الأهلي في الجولة الخامسة من دور المجموعات خلال السنوات الـ 10 الأخيرة 3 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة وحيدة. ويخوض الأهلي، اليوم، مباراته أمام فيتا كلوب على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، إذ ستكون المباراة رقم 5 التي يخوضها خارج ملعبه في الجولة الخامسة لدور المجموعات خلال السنوات الـ 10 الأخيرة، فيما تعادل مرتين وفاز في مباراة وخسر في أخرى خلال المباريات الـ 4 السابقة. ويذكر أن الهزيمة الوحيدة للأهلي خارج ملعبه بالجولة الخامسة لدور المجموعات كانت في الكونغو أيضًا أمام مازيمبي.