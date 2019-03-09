شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يصل «الجبلاية» لبحث أزمة تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم «الجبلاية»، لبحث أزمة طلب تأجيل مباراة الفريق أمام المقاولون العرب بالدوري، المقرر لها الخميس المقبل.

وكان رئيس الزمالك أكد أن الفريق سينهي مباراته مع جورماهيا الكيني، والمقررة الأحد في برج العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بالبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، ويتوجه بعدها إلى الجزائر استعدادًا لمواجهة نصر حسين داي، في ختام دور المجموعات، في إشارة إلى أن الفريق لن يخوض مباراة المقاولون العرب في الدوري.

وعلمت «المصري اليوم» أن مجلس إدارة الاتحاد كان سيعقد اجتماعا لبحث طلب التأجيل، إلا أن اعتذار هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد، عن الحضور أدى إلى إلغائه، وأن هناك اتجاهين داخل الاتحاد، الأول يقوده كرم كردي، عضو المجلس، بالموافقة على طلب التأجيل، والآخر يقوده أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، يرفض التأجيل، ما تسبب في العديد من المشادات بين رئيس الزمالك، والأعضاء المتواجدين في مقر الاتحاد.