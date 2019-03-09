الجمعة| بعثة الزمالك تتوجه إلى الجزائر استعدادا لمواجهة نصر حسين داي

حدد مسئولو الزمالك التاسعة صباح الجمعة المقبل للسفر إلى الجزائر لمواجهة نصر حسين داى الجزائري، المقرر لها يوم 17 مارس الجاري، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

ومن المنتظر أن يخاطب مسئولو الزمالك اتحاد الكرة بشأن تأجيل مباراة المقاولون خلال الساعات المقبلة، بعدما تم الاتفاق من قبل بين إدارة النادي الأبيض ونظرائهم في المقاولون العرب على تأجيل المباراة من 13 مارس الجاري إلى 14 مارس الجاري بسبب مباريات الفريق الأبيض الأفريقية، وهو ما وافقت عليه لجنة المسابقات باتحاد الكرة قبل أن يُعلن رئيس القلعة البيضاء في تصريحاته التليفزيونية عن رفضه خوض مباراة المقاولون بسبب مصير الفريق في البطولة الأفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة جورماهيا الكيني في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية غدا الأحد على ملعب برج العرب.

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