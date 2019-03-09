«فيفا» يهنئ حسام عاشور بعيد ميلاده الـ33

هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، حسام عاشور، قائد النادي الأهلي، بعيد ميلاده الـ33 الذي يحتفل به اللاعب اليوم السبت.

وقال الحساب الرسمي للفيفا على موقع “تويتر”: “تمنياتنا بعيد ميلاد سعيد للقائد حسام عاشور الذي يتم 33 سنة اليوم.. أكثر من 500 مباراة وأكثر من حقق بطولات مع النادي الأهلي وصاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الملعوبة في كأس العالم للأندية والفائز فيها بالميدالية البرونزية.. كل عام وأنت بخير كابتن حسام”.

وعلى مدار 500 مباراة، ساهم حسام عاشور رفقة النادي الأهلي في تحقيق ٣٢ بطولة على الصعيد المحلي والقاري بواقع 11 لقب دوري و7 ألقاب سوبر مصري و3 ألقاب لبطولة كأس مصر، و5 ألقاب لبطولة دوري أبطال أفريقيا، و5 ألقاب للسوبر الأفريقي، ولقب وحيد لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي “الكونفدرالية” ليتفوق بذلك على كافة أقرانه في مصر وأفريقيا، ولا ينقصه سوى بضع بطولات ليتربع على عرش أكثر لاعبي العالم تحقيقا للبطولات.

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