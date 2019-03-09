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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة ساوثهامبتون وتوتنهام بث مباشر اليوم السبت 9-3-2019 في الدوري الإنجليزي اون لاين

يسعى توتنهام لإستعادة ذاكرة الإنتصارات بمسابقة الدوري الإنجليزي عندما يحل ضيفاً على ساوثهامبتون في الخامسة مساء اليوم بملعب "سانت ميريز" ضمن منافسات الجولة ذاتها.

مشاهدة مباراة ساوثهامبتون وتوتنهام بث مباشر اليوم السبت 9-3-2019 في الدوري الإنجليزي اون لاين



وفشل توتنهام في تحقيق الفوز بأخر 3 مباريات بمسابقة الدوري الإنجليزي حيث خسر أمام بيرنلي وتشيلسي قبل أن يتعادل مع أرسنال في الجولة الماضية ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب "البريميرليج" برصيد 61 نقطة ويغادر سباق المنافسة على حصد اللقب "إكلينيكياً"، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز الـ 17 برصيد 27 نقطة، ويطمح لحصد النقاط الثلاث من أجل تعزيز آماله في البقاء.

ويدخل توتنهام مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما حجز مقعده في الدور ربع النهائي بمسابقة دوري ابطال اوروبا على حساب بوروسيا دورتموند الألماني، ويدرك هاري كين ورفاقه أن الخروج من مباراة اليوم بالنقاط الثلاث سيؤمن من تواجد الفريق في المربع الذهبي حيث سيتقدم بفارق 6 نقاط على مانشستر يونايتد و7 نقاط على آرسنال و8 نقاط على تشيلسي.

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مشاهدة مباراة ساوثهامبتون وتوتنهام بث مباشر اليوم السبت 9-3-2019 في الدوري الإنجليزي اون لاين



وسيخوض توتنهام المباراة بدون مدربه ماوريسيو بوكيتينو، بعدما تم إيقافه لمدة مباراتين من جانب الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد شجاره مع مايك دين حكم مباراته ضد بيرنلي الشهر الماضي.

ويسعى فريق مانشستر سيتي لتأمين موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يستضيف واتفورد في السابعة والنصف مساء اليوم بملعب "الإتحاد" ضمن منافسات الجولة الـ 30 من منافسات "البريميرليج".

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة متفوقاً بفارق نقطة واحدة على ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح صاحب المركز الثاني، بينما يحتل واتفورد المركز الثامن برصيد 43 نقطة.

مشاهدة مباراة ساوثهامبتون وتوتنهام بث مباشر اليوم السبت 9-3-2019 في الدوري الإنجليزي اون لاين



ويطمح مانشستر سيتي بقيادة المدرب بيب جوارديولا لتحقيق الفوز السادس على التوالي، لزيادة الضغط على ليفربول الذي يلتقي غداً الاحد مع بيرنلي بملعب "أنفيلد"، والإحتفاظ بالصدارة قبل مواجهة شالكه الألماني الثلاثاء المقبل بملعب "الإتحاد" في "إياب" ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا.

كما يلتقي اليوم كريستال بالاس مع برايتون ونيوكاسل يونايتد مع ايفرتون، وليستر سيتي مع فولهام، وهدرسفيلد تاون مع بورنموث، وكارديف سيتي مع وست هام يونايتد.