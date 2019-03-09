شكرا لقرائتكم البايرن يواجه فولفسبورج بالقوة الضاربة في البروفة الأخيرة لليفربول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نيكو كوفاتش المدير الفنى لفريق بايرن ميونخ التشكيلة الرسمية التى سيخوض به الفريق اللقاء أمام ضيفه فولفسبورج، ضمن مباريات الجولة الـ 25 للدورى الألمانى "البوندزليجا"، والذى سيقام فى الرابعة والنصف من مساء اليوم السبت على ملعب "آليانز آرينا".

ويحتل البايرن المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 54 نقطة بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند المتصدر، بينما يأتى فولفسبورج فى المركز السابع برصيد 39 نقطة.

المباراة هى الأخيرة للفريق البافارى قبل مواجهة ليفريول يوم الأربعاء فى اياب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا، وعلى الرغم من ذلك أشرك كوفاتش جميع نجوم البايرن فى اللقاء.

ويغيب عن المواجهة للإصابة كل من آريين روبن، كينجسلى كومان، وكورنتين توليسو.

وجاء تشكيل الفريق البافارى كاملا كالتالى:

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حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: كيميتش - هوميلز - بواتينج - رافينيا

خط الوسط: تياجو - خاميس رودريجيز - مارتينيز

خط الهجوم: جنابرى - مولر - ليفاندوفسكى