شكرا لقرائتكم بعد وصول مرتضى منصور .. شوبير يغادر اجتماع الجبلاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادر أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، اجتماع مجلس الجبلاية المنعقد حاليا، لإجراء بعض الفحوصات الطبية بأحد المستشفيات القريبة من مقر الاتحاد. وبعد بدء اجتماع الجبلاية بقليل، غادر أحمد شوبير مقر اتحاد الكرة، فى السيارة الخاصة بزميله سيف زاهر، عضو المجلس وتوجه لإحدى المستشفيات لإجراء فحوصات طبية. ويعقد اتحاد الكرة، اجتماعا فى الوقت الحالى، لاعتماد لائحة النظام الأساسى التى تم اعتمادها فى الجمعية العمومية الأخيرة، وكذلك اعتماد اللجان الخاصة ببطولة أمم أفريقيا المقرر إقامتها فى مصر. ويتواجد فى مقر الجبلاية مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، للمطالبة بتأجيل مباراة فريق الكرة الأبيض مع المقاولون العرب المقرر لها يوم الخميس المقبل بالدورى المصرى الممتاز، لانشغال الفريق بمواجهة نصر حسين داى الجزائرى يوم الأحد بعد المقبل بالجزائر فى ختام دور المجموعات بالكونفدرالية.

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