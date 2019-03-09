شكرا لقرائتكم سولاري يثير الفموض حول رحيله من ريال مدريد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض الأرجنتينى سانتياجو سولاري المدير الفنى لفريق ريال مدريد الحديث عن أنباء اقالته من تدريب الفريق الملكى، وذلك فى المؤتمر الصحفى الخاص بمواجهة بلد الوليد غدا الأحد، فى الجولة الـ 27 من الليجا الإسبانية.

وتحدث سولاري الذى تأخر عن حضور المؤتمر لمدة نصف ساعة، قائلا "الشدائد تظهر شخصية البطل، بالطبع ستكون مباراة صعبة، مفتاح مباراة الغد أمام بلد الوليد هو اللعب كفريق، راموس سوف يسافر مع الفريق، هذا تصرف رائع من القائد، ليس من الضرورى أن يسألنى راموس عن قرار السفر إلى بلد الوليد، لكن يبدو أنه من الجيد جداً أن يأتى معنا".

وتابع سولاري حديثه، قائلا " بالنسبة إلى إيسكو، يتم التعامل مع القضايا التأديبية داخليا، للعب المباريات أول ما عليك القيام به هو أن تكون بصحة جيدة جسديا ومن ثم انتزاع إيقاع تنافسى".

وواصل المدرب الأرجنتيني حديثه، قائلا "معظم اللاعبين كانوا فى ذروة دفاعهم عن قميص ريال مدريد، أولئك الذين لم يكونوا قد أبلغوا بالفعل، نحن ملتزمون بالمحافظة على أعلى مستوى ممكن من التنافس فى الدورى الأسبانى".

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وعن احتمالية اقالته من تدريب الريال، قال سولاري "كلنا راحلون بالنهاية، وأكثر فى مهنة مثل هذه، الألم والحزن لا يتعارضان مع الاعتراف بما حققه ريال مدريد، شعور مختلف ان تشعر بالألم و فريقك أكثر من 1000 يوم بطل لـ أوروبا، يشرفني أن أخدم هذا الشعار، والالتزام عندى هو فى الحد الأقصى، "كلنا راحلون من هنا، قلت نفس الشئ فئ اليوم الأول الذي جلست فيه هنا".