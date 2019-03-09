مرتضى منصور فى الجبلاية...

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جدة - عمرو شويل وصل مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إلى مقر اتحاد الكرة، حيث يعقد مجلس إدارة الاتحاد اجتماعاً حالياً، يترأسه أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد، فى غياب هانى أبو ريدة رئيس الجبلاية.

ويسعى رئيس الزمالك للحصول على موافقة الجبلاية لتأجيل مباراة الزمالك والمقاولون المقرر لها الخميس المقبل بالدورى، لانشغال الفريق الأبيض بالسفر إلى الجزائر لمواجهة نصر حسين داى، المقرر لها يوم 17 من شهر مارس الجارى، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

وكان مرتضى منصور قد أعلن رفضه خوض مواجهة المقاولون العرب يوم 14 من شهر مارس الجارى، موضحاً أن الفريق الأبيض سينتهى من مواجهة الغد أمام جورماهيا وسيكون أمامه رحلة الجزائر المهمة لحسم مصير الفريق بالكونفدرالية، لذا طلب تأجيل مباراة المقاولون من الاتحاد