شكرا لقرائتكم شيلونجو عن مواجهة فريقه القديم: هدفى دائما هز الشباك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد الناميبى بنسون شيلونجو مهاجم الإسماعيلى على صعوبة مواجهة سموحة ،مشيرا إلى أنه يتعامل باحترافية فى لقاء فريقه الأسبق وسيقدم كل ما لديه لقيادة الدراويش لتحقيق انتصار. ويلتقى الإسماعيلى منافسه سموحة الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب فى إطار الدورى الممتاز. عن استدعائه لمعسكر نامبيا المقبل أضاف شيلونجو :”سعيد للغاية بانضمامى لمنتخب بلادى فهو شرف لأى لاعب أن يمثل بلده فى المحافل القارية ،أتمنى أن يحالفنى التوفيق فى المشاركة وحسم التأهل لنهائيات كأس الأمم المقبلة بمصر”. وأتبع شيلونجو فى تصريحات صحفية :”سأنضم لمعسكر المنتخب عقب لقاء الافريقى التونسى الذى سنلعبه بكل جدية رغم توديع منافسات دورى الأبطال الافريقى”. Advertisements وواصل :”حينما ألعب أى مباراة مع الدراويش يكون هدفى هو هز الشباك ،واسعاد الجماهير التى دائما ما تحرص على الاشادة بمستوايا”. وأنهى مهاجم نامبيا :”عازمون على مصالحة الجماهير من خلال تحقيق الانتصارات فى الدورى واحتلال مركز جيد لتعويض الخروج الافريقى”. وضم الإسماعيلى شيلونجو قادما من الفريق السكندرى على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

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