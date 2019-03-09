شكرا لقرائتكم مانشستر يونايتد يستعد لمكافأة سولشاير بعقد دائم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة مانشستر يونايتد قررت منح المدرب المؤقت أولي جونار سولشاير عقد دائم، بعد تألق الشياطين الحمر منذ تعيينه في ديسمبر الماضي.

أشارت صحيفة "ميرور" الإنجليزية إلى أن إدارة النادي ستعقد اجتماعا يوم الاثنين مع وكيل سولشاير لمناقشة بنود عقده الجديد، والذى سيتقاضى فيه 7 ملايين يورو.

Advertisements

وأوضحت الصحيفة أن سولشاير سيتقاضى تقريبًا نصف راتب جوزيه مورينيو الذى تقاضى 13 مليونًا قبل مغادرة أولد ترافورد في ديسمبر.

وكان مورينيو أقيل من منصبه عقب الخسارة أمام ليفربول بنتيجة 3/1 في ديسمبر الماضي، وقررت الإدارة تعيين سولشاير مؤقتًا حتى نهاية الموسم، لحين التعاقد مع مدرب جديد، لكن النرويجي نجح في إجبار الجميع على احترامه ومنحه فرصة تدريب الشياطين الحمر بعقد دائم عقب قيادة الفريق لاحتلال المركز الرابع حاليًا والمنافسة بقوة على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد، بجانب التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال على حساب العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان.

ويستعد مانشسستر يونايتد لمواجهة أرسنال غدا في قمة مباريات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل الفريق المركز الرابع برصيد 58 نقطة متقدمًا على المدفعجية الخامس بنقطة واحدة وتشيلسي السادس بنقطتين.