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شكرا لقرائتكم إنفو .. تشكيل الأهلى ضد فيتا كلوب.. الشحات مفاجأة لاسارتى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن مارتن لاسارتي المدير للأهلي، تشكيل الفريق لمباراة فيتا كلوب التي تقام على استاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وتضمن التشكيل مفاجأة بتواجد حسين الشحات على مقاعد بدلاء الأهلى وعدم اعتماد لاسارتى عليه بالتشكيل الأساسى مثلما حدث فى المباريات الأخيرة.
وجاء تشكيل الأهلي كما يلي:
حراسة المرمي : محمد الشناوي
خط الدفاع : محمد هاني - سعد سمير - أيمن أشرف - علي معلول
خط الوسط : عمرو السولية - كريم وليد - ناصر ماهر - رمضان صبحي - جونيور أجايي
خط الهجوم : مروان محسن
تشكيل الأهلى أمام فيتا كلوب
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