شكرا لقرائتكم كيف علّق المقاولون على تأجيل مباراته مع الزمالك؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون والمشرف علي الكرة بالنادي ان الإدارة لم تتلقى اي خطاب رسمي من اتحاد الكرة حول تأجيل لقاء الزمالك المحدد موعدها يوم ١٤ مارس الجاري وحتى هذه اللحظة لم نتعامل مع تصريحات اي مسؤل على اعتبار انه قرار رسمي ومن ثم نستعد للقاء الأبيض في موعده لحين اشعار اخر.

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وكشف المشرف على الكرة ان المقاولون دايما يرفع شعار المصلحة العامة عن الخاصة واذا رأي اتحاد الكرة ضرورة تأجيل اللقاء لن نمانع لمصلحة فريق يمثل مصر في بطولة قارية.

يذكر ان ادارة الزمالك طلبت بشكل ودى تأجيل لقاء الذئاب لنهاية الموسم بسبب مشاركات الأبيض في البطولة الأفريقية.