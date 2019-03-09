شكرا لقرائتكم علاء مقلد رئيسا لبعثة الزمالك فى الجزائر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس ادارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، إسناد رئاسة بعثة الفريق الكروى، المسافرة إلى الجزائر، لمواجهة نصر حسين داى، إلى اللواء علاء مقلد، عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء.

ويواجه الزمالك، نظيره نصر حسين داى الجزائرى يوم 17 مارس الجارى بالعاصمه الجزائر بالجولة السادسة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

وتسافر بعثة الزمالك إلى الجزائر يوم الجمعة المقبل استعدادا لمواجهة نصر حسين داى.

ويلتقى فريق الزمالك مساء غدا الأحد مع جورماهيا الكينى بملعب برج العرب بالإسكندرية فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.