شكرا لقرائتكم قائمة الزمالك لمواجهة جورماهيا.. عودة كهربا وإبراهيم حسن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى جروس، على قائمة الفريق التى ستدخل معسكرا مغلقا لمواجهة جورماهيا الكينى، فى المباراة المقرر لها غداً الأحد، على استاد برج العرب، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية. كشف مصدر مطلع بالزمالك القائمة التى جاءت كالتالى: حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" وعماد السيد. الدفاع : حمدي النقاز، محمود حمدي "الونش"، محمود علاء، محمد عبد الغني، محمد عبد السلام، بهاء مجدى، عبد الله جمعة. Advertisements الوسط: محمود عبد العزيز، طارق حامد، فرجانى ساسى. وسط الهجوم: كهربا، يوسف أوباما، أحمد "زيزو"، إبراهيم حسن، أيمن حفنى، أحمد مدبولى، محمد عنتر. الهجوم: عمر السعيد، حميد أحداد. شهدت قائمة الزمالك عودة محمود كهربا بعد رفع الإيقاف عنه من قبل مجلس الإدارة وكذلك عودة عنتر بعد فترة طويلة من ابتعاده عن قائمة الفريق وضم الثنائى محمد عبد الغنى وإبراهيم حسن لاعبا الزمالك بعد مشاركتهما فى التدريبات الجماعية للفريق اليوم السبت بعد تعافيهما من الإصابات المختلفة بينما تم استبعاد حازم إمام للإصابة وعمر صلاح ومحمد حسن ومحمد إبراهيم للرؤية الفنية وخالد بوطيب لتواجده فى المغرب بسبب مراسم جنازة والده.

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