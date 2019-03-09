سيرينا تطيح بأزارنكا من الدور الثاني في دورة انديان ويلز

اسماء السيد - أطاحت الأميركية سيرينا وليامس المصنفة عاشرة بالبيلاروسية فيكتوريا أزارنكا من الدور الثاني لدورة انديان ويلز، أولى دورات البريمير للسيدات، والماسترز للرجال، بفوزها عليها الجمعة 7-5 و6-3.

واحتاجت سيرينا (37 عاما) الى ساعتين وسبع دقائق لحسم أول قمة بين لاعبتين احتلتا صدارة التصنيف العالمي سابقا، وبلوغ الدور الثالث لتضرب موعدا في قمة ثانية مع الإسبانية غاربيني موغوروتسا الـ 20 حاليا والفائزة على الأميركية لاورين ديفيس 6-1 و6-3.

وحققت سيرينا الفوز الـ 18 على أزارنكا (29 عاما) المصنفة 48 حاليا مقابل أربع هزائم آخرها في آخر لقاء جمع بينهما وكان على نفس الملعب في أنديان ويلز في نهائي العام 2016.

وصرحت سيرينا بعد الفوز "من الصعب أن تلعب ضد شخص قريب منك بهذا القدر. هذا أيضا منشط للذاكرة"، مضيفة "إنها شخص أقدره كثيرا، وهي أم مثلي، ولاعبة مصنفة أولى عالميا سابقا مثلي".

وتابعت صاحبة 23 لقبا كبيرا "نعرف كم من الصعب أن ننطلق من نقطة الصفر للعودة مجددا إلى هذا المستوى (...) لقد دفعتني للعب باسلوب لم أتوقع أني قادرة على اظهاره".

وردت أزارنكا التحية للأميريكة قائلة "بدون أدنى شك، هي أكثر لاعبة تُسبب لي المتاعب في الملاعب، ولكنها أيضا أكثر لاعبة أحب أن أواجهها".

-خروج ستيفنز-

وتغلبت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة ثانية على التشيكية باربورا ستريكوفا 6-2 و6-4، وستقابل في الدور الثالث الأوكرانية كاترينا كوزلوفا التي هزمت البيلاروسية الأخرى الياكسندرا ساسنوفيتش الـ 31 بثلاث مجموعات 6-4 و2-6 و6-صفر.

وفازت أيضا الأوكرانية إيلينا سفيتولينا السادسة بصعوبة على الاميركية صوفيا كينين 3-6 و7-6 (7-5) و6-4، وضربت موعدا مع الاسترالية داريا غافريلوفا التي اقصت الرومانية ميهايلا بوزارنسكو الـ 29 بمجموعتين 6-2 و6-2.

وفي أبرز المباريات، فازت أيضا الهولندية كيكي برتنز السابعة على البولندية ماغدة لينيت 6-4 و6-1، والأسترالية أشلي بارتي الثانية عشرة على الألمانية تاتيانا ماريا 6-4 و6-4، والبلجيكية إيليز مرتنز السادسة عشرة على الأميركية أماندا أنيسيموفا 6-4 و6-2.

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وكانت الأميركية سلون ستيفنز الرابعة أبرز ضحايا الدور الثاني بخسارتها أمام السويسرية ستيفاني فوغيلي 3-6 وصفر-6.

ولم تكن الروسية داريا كاساتكينا الرابعة عشرة أفضل حالا من ستيفنز، وسقطت أمام التشيكية المغمورة ماركيتا فوندروشوفا 2-6 و1-6، فيما خسرت الفرنسية كارولين غارسيا التاسعة عشرة أمام الأميركية جنيفر برايدي 3-6 و6-3 وصفر-6.

وفي الدور الأول من منافسات الرجال، تغلب السويسري ستانيسلاس فافرينكا الذي غاب العام الماضي عن المشاركة في إنديان ويلز بسبب الاصابة، على البريطاني دانيال إيفانز، المصنف 100 والمتأهل من التصفيات، بنتيجة 6-7 (4-7) و6-3 و6-3 في أكثر من ساعتين.

وقال فافرينكا المصنف ثالثا عالميا سابقا والذي تراجع حاليا للمركز 40 "هذا الفوز ضد منافس صعب في مباراة وظروف صعبة مهم جدا بالنسبة لي. لم أقدم أفضل مستوى، لكني صارعت ذهنيا للبقاء في الدورة".

وكان فافرينكا اضطر لخوض خمس مجموعات في مدى أربع ساعات للفوز على إيفانز في الدور الثالث من بطولة فلاشينغ ميدوز عام 2016 قبل أن يتوج فيها بلقبه الكبير الثالث والأخير بفوزه على الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول بأربع مجموعات.

وفي آخر مشاركة للاعب السويسري في دورة انديان ويلز عام 2017، خسر في المباراة النهائية امام مواطنه وصديقه روجيه فيدرر.

ويلعب فافرينكا في الدور التالي مع المجري مارتون فوكسوفيتش المصنف 31 عالميا.

وأعلن الجنوب إفريقي كيفن أندرسون السادس عالميا انسحابه من الدورة بسبب اصابة في المرفق.

وسبق لأندرسون الذي وصل إلى نهائي بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى في تموز/يوليو الماضي، ان انسحب من دورة نيويورك في شباط/ فبراير الماضي للسبب ذاته.

وبدأ الجنوب إفريقي العام الحالي بفوزه بدورة بيون الهندية، لكنه خرج من الدور الثاني لبطولة استراليا المفتوحة، أولى البطولات الاربع الكبرى.