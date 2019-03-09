شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يضم كهربا وعنتر لقائمة الزمالك أمام جورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى جروس، على قائمة الفريق المقرر دخولها معسكر مغلق لمواجهة جورماهيا الكينى، فى المباراة المقرر لها غداً الأحد، على استاد برج العرب، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

كشف مصدر مطلع بالزمالك لـ"الخليج 365" أن القائمة جاءت كالتالى:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" وعماد السيد.

الدفاع : حمدي النقاز، محمود حمدي "الونش"، محمود علاء، محمد عبد الغني، محمد عبد السلام، بهاء مجدى، عبد الله جمعة.

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الوسط: محمود عبد العزيز، طارق حامد، فرجانى ساسى.

وسط الهجوم: كهربا، يوسف أوباما، أحمد "زيزو"، إبراهيم حسن، أيمن حفنى، أحمد مدبولى، محمد عنتر.

الهجوم: عمر السعيد، حميد أحداد.

شهدت قائمة الزمالك عودة محمود كهربا بعد رفع الإيقاف عنه من قبل مجلس الإدارة وكذلك عودة عنتر بعد فترة طويلة من ابتعاده عن قائمة الفريق وضم الثنائى محمد عبد الغنى وإبراهيم حسن بعد مشاركتهما فى التدريبات الجماعية للفريق اليوم السبت بعد تعافيهما من الإصابات المختلفة، بينما تم استبعاد حازم إمام للإصابة وعمر صلاح ومحمد حسن ومحمد إبراهيم للرؤية الفنية وخالد بوطيب لتواجده فى المغرب بسبب حضوره مراسم جنازة والده.