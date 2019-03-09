شوبير يغادر اجتماع الجبلاية لإجراء فحوصات طبية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر أحمد شوبير نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، اجتماع الجبلاية المنعقد حاليًا، حيث استقل سيارة زميله في المجلس سيف زاهر.

وتوجه شوبير وسيف زاهر إلي أحدى المستشفيات القريبة من مقر اتحاد الكرة لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

وكان شوبير يترأس الاجتماع بعد اعتذار هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، عن عدم حضور الاجتماع.. ويأتى على رأس الموضوعات التى يناقشها المجلس، التعديلات التى تم إقرارها وإلغاء بند الـ8 سنوات من اللائحة، وأن يتكون المجلس الجديد من رئيس ونائب رئيس و8 أعضاء، بجانب الاكتفاء بختم تفويضات الأندية لحضور الجمعيات العمومية للجبلاية من مجالس إدارات الأندية، دون الالتزام بالحصول على ختم اللجنة الأولمبية أو وزارة الرياضة.

ويتطرق المجلس فى اجتماع اليوم أيضاً إلى اختيار رئيس بعثة المنتخب الأول فى رحلتىّ النيجر ونيجيريا، بجانب ملفات بطولة أمم أفريقيا.