شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن ورمضان وأجاى يقودون هجوم الأهلى أمام فيتا.. والشحات بديلاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلي، تشكيل فريقه لمباراة فيتا كلوب التى تقام باستاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا فى السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا. وجاء تشكيل الأهلى كالتالي: وجاء تشكيل الأهلى كالتالي: حراسة المرمي: محمد الشناوى خط الدفاع: أيمن أشرف وسعد سمير وعلى معلول ومحمد هانى Advertisements خط الوسط: عمرو السولية وكريم نيدفيد ورمضان صبحى وناصر ماهر وجونيور أجاى خط الهجوم: مروان محسن فيما يجلس حسين الشحات على دكة البدلاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مروان محسن ورمضان وأجاى يقودون هجوم الأهلى أمام فيتا.. والشحات بديلاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.