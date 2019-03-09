شكرا لقرائتكم خبر عن شيلونجو يتحدث عن استدعائه للمنتخب ومواجهة سموحة وطموح التألق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد الناميبى بنسون شيلونجو، مهاجم الإسماعيلى، على صعوبة مواجهة سموحة، مشيرا إلى أنه يتعامل باحترافية فى لقاء فريقه الأسبق وسيقدم كل ما لديه لقيادة الدراويش لتحقيق انتصار.

وضم الإسماعيلى شيلونجو قادما من الفريق السكندرى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويلتقى الإسماعيلى مع سموحة الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب فى إطار الدورى الممتاز.

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وعن استدعائه لمعسكر نامبيا المقبل، قال شيلونجو، ”سعيد للغاية بانضمامى لمنتخب بلادى فهو شرف لأى لاعب أن يمثل بلاده فى المحافل القارية، أتمنى أن يحالفنى التوفيق فى المشاركة وحسم التأهل لنهائيات كأس الأمم المقبلة بمصر”.

وأضاف شيلونجو، فى تصريحات صحفية، ”سأنضم لمعسكر المنتخب عقب لقاء الأفريقى التونسى الذى سنلعبه بكل جدية رغم توديع منافسات دورى الأبطال الأفريقى، حينما ألعب أى مباراة مع الدراويش يكون هدفى هز الشباك وإسعاد الجماهير التى دائما ما تحرص على الإشادة بمستواى”.

وأنهى مهاجم نامبيا تصريحاته قائلا، ”عازمون على مصالحة الجماهير من خلال تحقيق الانتصارات فى الدورى واحتلال مركز جيد لتعويض الخروج الأفريقى”.