شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جماهير الأهلى فى فندق إقامة الفريق بالكونغو قبل مواجهة فيتاكلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت بعض جماهير النادى الأهلى على التواجد فى فندق إقامة الفريق بالكونغو قبل مواجهة فيتا كلوب فى المواجهة المقرر لها السادسة مساءً فى إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويتحرك الفريق إلى ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا فى الثالثة بتوقيت الكونغو الرابعة بتوقيت القاهرة عصر اليوم السبت.

وكان الاجتماع الفنى لمباراة الأهلي وفيتا كلوب أمس قد تحدد خلاله ضرورة وجود الفريقين قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف، وقرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة التحرك مبكرا لملعب المباراة لتفادى الزحام المرورى والتكدس فى الطريق المؤدى لملعب المباراة بشكل يومى.

Advertisements



جماهير الأهلى فى فندق الإقامة