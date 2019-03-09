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صراع قصات الشعر.. الزمالك يتفوق 6/1 فى الكابوريا والأهلى يكسب بالمارينز..صور

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شكرا لقرائتكم خبر عن صراع قصات الشعر.. الزمالك يتفوق 6/1 فى الكابوريا والأهلى يكسب بالمارينز..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عالم آخر موازٍ فى كرة القدم يحدث خارج أرضية الملاعب المصرية، وبالتحديد فى صالونات الحلاقة، التى يقضى فيها اللاعبون كثيراً من أوقات فراغهم، لرغبتهم فى الظهور بأفضل شكل أمام معجبيهم وجماهيرهم العريضة، وبإلقاء الضوء على عالم قصات الشعر تجد العديد من الكواليس والأسرار التى تخص نجوم الساحرة المستديرة، والذين تنحصر اختياراتهم فى عدد من القصات، نرصد أبرزها فى التقرير التالى..

 

1-الكابوريا

وتعنى تخفيف الأجناب وترك الشعر طويلاً من فوق الرأس، وأبرز من يفضلها بين نجوم الكرة المصرية حازم إمام الصغير وابراهيم عبد الخالق وأوباما وكهربا والونش، ورمضان صبحى، وهو ما يظهر أن نجوم الزمالك يتفوقون على لاعبى الأهلى 6/1 فى هذه القصة.

2-الأسبايك

أول من قصها نجم الكرة العالمية بيكهام، وتعتمد على توقيف الشعر، وأبرز من يفضلها بين نجوم الكرة المصرية أحمد الشناوى ودونجا وإسلام جمال، وأحمد الشيخ ووليد أزارو، ما يعنى تعادل القطبين فى هذه القصة.

3-دجراديه (المارينز)

قصة الدجراديه أو ما تسمى بـ"المارينز" تعنى تدريج الشعر مع ترك الذقن طويلة، وأبرز من يفضلها فرجانى ساسى وحمدى النقاز، وصالح جمعة وشريف إكرامى وتريزيجيه ووليد سليمان وطارق حامد وجنش وحسين الشحات وخالد بو طيب وعبد الله السعيد وعمرو جمال، ما يعنى أن لاعبي الأهلى يفضلونها أكثر من لاعبى الزمالك.

4-الزيرو  

وتعنى حلاقة الشعر بالمكنة "على الزيرو" وأبرز من يفضلها حمادة طلبة وخالد بو طيب.

 

5- 

 وتعتمد على تقليد حلاقة كريستيانو رونالدو نجم اليوفنتوس والمنتخب البرتغالى،  وأبرز من يفضلها صلاح أمين. 

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