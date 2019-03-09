شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم 9 مارس 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، هشام محمد جاهز لتدعيم الأهلى فى مواجهة فيتا كلوب الكونغولى، ارتفاع أسهم عمر السعيد لقيادة هجوم الزمالك أمام جورماهيا فى الكونفدرالية.

لاعبو الأهلى الدوليون ممنوعون من العودة للقاهرة عقب مواجهة الساورة الجزائرى

طالب الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة خافير أجيرى، لاعبى النادى الأهلى الدوليين، صلاح محسن وعمرو السولية ومحمد هانى، بالانضمام لمعسكر الفراعنة فى برج العرب عقب مباراة الفريق الأحمر أمام شبيبة الساورة الجزائرى بدورى أبطال افريقيا يوم 16 مارس الجارى.

جروس يكلف "أحداد" بمهام خاصة فى موقعة جورماهيا

يختتم الزمالك استعداداته اليوم لمواجهة جورماهيا الكينى، بخوض المران الختامى على ملعب النادى عصرا قبل الدخول فى معسكر مغلق ببرج العرب، استعدادا للمباراة التى ستجمع الفريقين غدا الأحد، على ملعب برج العرب، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

10 وديات للمنتخب الأوليمبي فى 2019

كشف شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم أنه سيخوض 10 وديات خلال العام الجاري فى أطار الإستعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تقام نوفمبر المقبل و تستضيفها مصر والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

هشام محمد جاهز لتدعيم الأهلى فى مواجهة فيتا كلوب الكونغولى

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أكد خالد محمود، طبيب الأهلى، جاهزية هشام محمد لاعب وسط الفريق لمباراة اليوم أمام فيتا كلوب الكونغولى التى تقام فى السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ارتفاع أسهم عمر السعيد لقيادة هجوم الزمالك أمام جورماهيا فى الكونفدرالية

ارتفعت أسهم عمر السعيد، مهاجم الزمالك، فى قيادة هجوم فريقه خلال مواجهة جورماهيا الكيني المقرر إقامتها غداً، الأحد، على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

لجنة تفتيش من الكاف تصل غداً لحسم الملاعب النهائية لبطولة أمم أفريقيا

تصل غدا، الأحد، لجنة تفتيش من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إلى القاهرة لمعاينة الملاعب المرشحة لاستضافة بطولة أمم أفريقيا 2019، تمهيداً لحسم الملاعب الستة النهائية للبطولة يوم 15 مارس الجارى.

طبيب الإسماعيلى يعلن موقف المصابين من موقعة سموحة

قال الدكتور أكرم عبد العزيز عضو الجهاز الطبى للإسماعيلى إن أسامة إبراهيم الظهير الأيمن للفريق يعانى من مزق بالعضلة الخلفية، مشيرا إلى أن نسبة لحاقه باللقاء لا تتعدى 10%.