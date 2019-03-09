شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريوهات تشكيل الزمالك أمام جورماهيا تضع جروس فى حيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، لاختيار أفضل تشكيل للاعبين فى مباراة جورماهيا الكينى المقرر لها التاسعة مساء غد، الأحد، فى الجولة قبل الأخيرة بدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

يرصد الخليج 365 5 لاعبين يمثلون "صداع" فى رأس جروس أمام جورماهيا بالتقرير التالى:

يرغب الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقوة فى الاعتماد على حميد أحداد فى خط الهجوم أمام جورماهيا، فى ظل تألقه فى لقاء بترو أتليتكو الأنجولى الأخير وإحرازه هدف الفوز، فى الوقت الذى عاد اللاعب الأساسى محمود عبد المنعم "كهربا" بعد رفع الإيقاف عنه، والذى تسبب فى غيابه عن لقاء الفريق الأخير أمام بطل أنجولا بقرار من رئيس النادى بعد بصقه على الجماهير البيضاء على خلفية سبابه فى الملعب، الأمر الذى يسبب حيرة لجروس.

فيما يفاضل السويسرى جروس بين إعادة محمود علاء مدافع الفريق للتشكيل الأساسى أمام جورماهيا أو تأجيل الدفع به إلى لقاء المقاولون بالدورى تجنبًا لعودة الإصابة التى لحقت به بمزق فى العضلة الضامة مرة ثانية، بخلاف ظهور الثنائى محمود الونش ومحمد عبد الغنى بصورة جيدة فى المباراة الأخيرة فى المباراة الأخيرة أمام بترو أتلتيكو، ويدرس جروس استمرار الثنائى فى قيادة الدفاع أمام الفريق الكينى، إلا أنه يترقب فى ظل الإجهاد الذى يعانى منه عبد الغنى مدافع الفريق الذى تعرض فى التدريبات الأخيرة لإصابة بشد فى العضلة الضامة، ما يجعله عرضه للغياب فى هذا اللقاء، إلا أنه سيخضع لاختبار طبى فى مران اليوم لتحديد موقفه.

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ارتفاع أسهم عمر السعيد

فيما ارتفعت أسهم عمر السعيد، مهاجم الزمالك، فى قيادة هجوم فريقه خلال مواجهة جورماهيا الكيني، فى ظل غياب المهاجم الأساسى المغربى خالد بوطيب عن اللقاء بعدما سافر لبلاده لحضور مراسم دفن والده.

خط الوسط يتسبب أيضاً فى حيرة كبيرة عند جروس، فى ظل عودة طارق حامد إلى صفوف الفريق بعد غيابه للحصول على الإنذار الثانى وتألق محمود عبد العزيز الذى أشاد به المدير الفنى عقب بقاء بطل أنجولا خاصة أنه أدى مباراة قوية.