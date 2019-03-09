شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات عن "فيكتور جوميز" حكم لقاء الأهلى وفيتا كلوب فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير الأهلاوية المواجهة المنتظرة بين فريقى الأهلى وفيتا كلوب الكونغولى فى السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كنشاسا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

يدير مباراة الأهلى وفيتا كلوب طاقم تحكيمى بقيادة الجنوب أفريقى فيكتور جوميز، ويعاونه كل من زاخيلى كويكى سيويلا “مساعد أول” وماتيوس كانيانجا “مساعد ثان”.

ويرصد الخليج 365 10 معلومات عن حكم اللقاء فى التقرير التالى:

1- من مواليد 15 ديسمبر 1982 بمدينة جوهانسبرج.

2- بدأ التحكيم عام 2009.

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3- حصل على الشارة الدولية عام 2011.

4- بدأ التحكيم للأندية المصرية فى موسم 2014 في مباراة الإسماعيلي أمام مضيفه بيترو أتلتيكو الأنجولى فى الدور الثانى لمسابقة كأس الكونفدرالية، وانتهت بفوز الفريق الأنجولى بهدف دون رد.

5- أداء مباراة الأهلى أمام أمام القطن الكاميرونى فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا 2017 والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بثنائية نظيفة.

6- كما أدار لقاء الأهلى والنجم الساحلى التونسى فى نصف النهائى، والتى انتهت بفوز الأحمر بنتيجة 6-2.

7- فيما أدار جوميز مباراة منتخب مصر تحت 20 سنة أمام نظيره المالى فى تصفيات كأس أمم أفريقيا، والتى انتهت بالتعادل السلبى بين المنتخبين فى 2017 أيضا.

8- بينما أدار مباراة منتخب مصر أمام أوغندا فى التصفيات القارية المؤهلة لنهائيات كأس العالم بروسيا، وانتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد فى موسم 2018.

9- أدار جوميز مباراتين للأهلى في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018، الأولى أمام كمبالا سيتي الأوغندي في دور المجموعات، انتهت بفوز الفريق الأوغندى بثنائية نظيفة، والثانية أمام وفاق سطيف الجزائرى والتى انتهت لمصلحة الفريق الجزائرى بنتيجة 2-1، ليتأهل المارد الأحمر إلى النهائى للمرة الثانية على التوالى بمجموع المباراتين.